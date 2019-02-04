В прокуратуре рассказали о втором томе дела о «перевале Дятлова» и почему все было засекречено

Представители прокуратуры Свердловской области 4 февраля рассказали прессе, почему дело о гибели группы Дятлова было засекречено. Также правохранители опровергли информацию о существовании второго тома этого уголовного дела, пишет РБК.

По словам сотрудников прокуратуры, что конспирологическая версия о существовании второго тома дела о гибели группы Дятлова в 1959 году не имеет под собой никаких оснований. Представитель областной прокуратуры Андрей Курьяков показал том уголовного дела и заявил, что он единственный. Нет ни второго тома, ни другого «настоящего» дела — вся информация по гибели группы собрана в одном томе.

Однако при этом существует наблюдательное производство (в нем содержатся обращения, принятые к производству, и связанные с ними документы). Эти бумаги, возможно, сторонники теории заговора и принимают за «второе дело».

Кроме того, было сообщено, из-за чего дело засекретили. В нем содержится секретный документ — поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий, из-за него было засекречено все дело, рассказал прокурор. Однако, по данным прокуратуры, дело было рассекречено «20−30 лет назад».

Также Курьяков сообщил, что тела трагически погибших в 1959 году туристов из группы Игоря Дятлова могут быть эксгумированы, если того потребует расследование. Также, если потребуется, будет проверена информация о радиации, якобы обнаруженной на одежде погибших.

Расследовать события шестидесятилетней давности будет команда из четырех прокуроров.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее заявил, что прокуроры Свердловской области в марте полетят на перевал Дятлова с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС для выяснения причин гибели туристической группы. Прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества, отметил он. Будет проведено девять экспертиз.

Справка

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.