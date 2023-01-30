30 января
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Жизнь

В прокуратуре рассказали подробности увольнения алтайского замминистра здравоохранения

Не стали возбуждать уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, ранее уволенного по утрате доверия. Об этом «Толку» рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

«Уголовное делопроизводство в данном контексте не открывалось», — отмечает издание.

В ведомстве уточнили, что представление по факту непринятия Гордеевым мер по урегулированию конфликта внесли губернатору региона Виктору Томенко в ноябре 2022 года. По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Увольнение замминистра — исчерпывающая мера, добавили в прокуратуре.

«При решении вопроса применения установленных мер ответственности учитывается характер совершенного лицом коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, и другие значимые обстоятельства», — подчеркнули в прокуратуре.

Решение об увольнении приняли в соответствии с требованиями законов, с соблюдением перечисленных обстоятельства.

Напомним, 24 января сообщалось, что Томенко уволил Гордеева в связи с утратой доверия.

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