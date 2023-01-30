В прокуратуре рассказали подробности увольнения алтайского замминистра здравоохранения

«Уголовное делопроизводство в данном контексте не открывалось», — отмечает издание.
В ведомстве уточнили, что представление по факту непринятия Гордеевым мер по урегулированию конфликта внесли губернатору региона Виктору Томенко в ноябре 2022 года. По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
Увольнение замминистра — исчерпывающая мера, добавили в прокуратуре.
«При решении вопроса применения установленных мер ответственности учитывается характер совершенного лицом коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, и другие значимые обстоятельства», — подчеркнули в прокуратуре.
Решение об увольнении приняли в соответствии с требованиями законов, с соблюдением перечисленных обстоятельства.
Напомним, 24 января сообщалось, что Томенко уволил Гордеева в связи с утратой доверия.
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