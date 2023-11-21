21 ноября
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Жизнь

В птичьей семье клювами щелкают. В Бийске собирают деньги на корм для лебедей

Лебедям, которые каждый год прилетают на зимовку в Бийск, ежегодно ищут спонсора, чтобы прокормить их. Но в этом году с птичьей едой возникли проблемы. О том, как решают этот вопрос, и чем можно помочь пернатым, расскажет altapress.ru.

Птицы на озере Лебедином (Светлом).
Птицы на озере Лебедином (Светлом).
altaipriroda.ru

Почему одних кормят, а других нет?

Известно, что на территории Бийска есть заказник "Лебединый", где с питанием для птиц проблем нет. Эти лебеди живут на озере Светлое — особо охраняемой территории, за которую отвечает организация "Алтайприрода". Она же приобретает птичий корм.

Но лебеди, прилетающие на зимовку, живут у пос. Молодежного, и акватория Бии возле него — неохраняемый объект. Из-за этого за птицами никто не следит, и чтобы прокормить их, спонсора ищут каждый год.

Лебеди едят немало — в день уходит по 40 литров корма. При этом птицы в еде неприхотливы: могут питаться горохом и овсом. Но на зимовку их прилетает очень много — более сотни ежегодно, и накормить их становится не так просто.

Как помочь лебедям?

Деньги на корм птицам собирает молодежный парламент Бийска. Внести пожертвование может любой желающий. Размер суммы не имеет значения.

За использованием средств лично следит алтайский орнитолог Алексей Эбель.

Реквизиты для перевода находятся здесь.

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