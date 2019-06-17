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17 июня

В пучине Черного моря найден древний греческий корабль с грузом

Древнее деревянное судно, которому около 2400 лет, найдено в 80 километрах от болгарского городка Бургас. Длина «находки» составляет 23 метра, корабль похож на торговые суда, изображенные на древнегреческих вазах, пишет National Geographic.

Море.
Море.
СС0

На корабле сохранились скамьи для гребцов, руль, а также перевозимый груз.

Затопленные древние корабли редко сохраняются так хорошо. Уникальная консервация найденного судна обусловлена необычным химическим составом воды в Черном море.

Бескислородный слой, который составляет почти 90% объема моря, предотвращает физические и химические процессы, которые вызывают органический распад.

Новое открытие подтверждает идею о том, что бескислородные воды Черного моря являются невероятно богатым музеем истории человечества, пишет sochi24.tv.

«Это крушение показывает беспрецедентный потенциал для сохранения в Черном море, которое на протяжении тысячелетий было критическим перекрестком мировых культур», — цитирует ученого National Geographic.

Исследования корабля проводились с помощью роботизированных устройств.

Кладбище кораблей

В 2016 году на дне Черного моря ученые обнаружили кладбище древних кораблей — более 40. Основной целью экспедиции было проведение геофизических исследований, но в ходе разведки ученые случайно обнаружили затонувшие суда, принадлежавшие морякам Византии и Османской империи.

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