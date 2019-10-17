Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 7°C
44

В «Пятёрочке» готовы помочь потерявшимся

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» объявила о масштабировании социального проекта, призванного помогать потерявшимся людям. Более чем в 60 универсамах «Пятёрочка» Алтайского края уже работают «Островки безопасности», куда могут обратиться за помощью дезориентированные люди.

В «Пятёрочке» готовы помочь потерявшимся.
В «Пятёрочке» готовы помочь потерявшимся.
Источник: ООО "Аймарс Медиа"

Заблудившийся человек может зайти в любую «Пятёрочку» и обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Ориентир — оранжевый геолокационный пин. Можно быть уверенным: потерявшийся человек не останется один. Сотрудники сети, которые прошли специальный курс обучения помощи, смогут определить потерявшегося ребенка или дезориентированного человека и помогут ему вернуться домой.

Есть четкий алгоритм действий. Директор магазина сообщает о потерявшемся человеке на горячую линию ЦППЛ, и специалисты центра, в зависимости от ситуации, вызывают скорую, полицию или направляют в магазин представителя отряда «Лиза Алерт».

Сергей Гончаров,
генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:

Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает «Пятёрочка», — важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей.

Совместный проект «Пятёрочки» и «Лизы Алерт» сначала в пилотном режиме был запущен в Москве и Московской области. За пять месяцев его работы сотрудники сети помогли 118 людям.

Григорий Сергеев,
директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лизы Алерт»:

Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски.

Факт

По данным «Лизы Алерт», в России каждый год теряется больше 100 тысяч человек.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость