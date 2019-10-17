В «Пятёрочке» готовы помочь потерявшимся.

Заблудившийся человек может зайти в любую «Пятёрочку» и обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Ориентир — оранжевый геолокационный пин. Можно быть уверенным: потерявшийся человек не останется один. Сотрудники сети, которые прошли специальный курс обучения помощи, смогут определить потерявшегося ребенка или дезориентированного человека и помогут ему вернуться домой.
Есть четкий алгоритм действий. Директор магазина сообщает о потерявшемся человеке на горячую линию ЦППЛ, и специалисты центра, в зависимости от ситуации, вызывают скорую, полицию или направляют в магазин представителя отряда «Лиза Алерт».
Сергей Гончаров,
генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»:
Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населенных пунктов, где работает «Пятёрочка», — важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей.
Совместный проект «Пятёрочки» и «Лизы Алерт» сначала в пилотном режиме был запущен в Москве и Московской области. За пять месяцев его работы сотрудники сети помогли 118 людям.
Григорий Сергеев,
директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лизы Алерт»:
Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски.
Факт
По данным «Лизы Алерт», в России каждый год теряется больше 100 тысяч человек.