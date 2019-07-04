В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с отображением картинок, новостной ленты и сбои при входе в систему.
Кроме того, сообщается о недоступности аудиозаписей, картинок и историй в WhatsApp, пишет RG.
РБК сообщает о глобальном сбое в работе Facebook и Instagram. Больше всего проблем с работой соцсетей зафиксировали в США, Западной Европе, Сингапуре, Перу и Бразилии.
Пользователи жалуются на проблемы с отображением картинок, новостной ленты и сбои при входе в систему.
Кроме того, сообщается о недоступности аудиозаписей, картинок и историй в WhatsApp, пишет RG.
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