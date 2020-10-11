«В работу углубился»: пользователи соцсетей злорадствуют по поводу дорожного провала в Новоалтайске

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» провал образовался около офиса компании «Новоалтайские тепловые сети».
А на автомобиле, который оказался в яме, передвигается местный директор. Хотя официального подтверждения этому нет.
Пользователи соцсетей написали по этому поводу массу комментариев.
«Есть же Бог на свете!», «Думаете, это Бог отреагировал из-под земли? Возможно, это иная организация заинтересовалась», «Он просто в работу углубился, а вы сразу злорадствовать», «Ничего страшного. Из зарплаты работников вычтут», — пишут люди.
Напомним, в сентябре суперпровал асфальта произошел в самом центре Барнаула.
Часть дороги на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна рухнула из-за подмыва грунта после повреждения теплосети возрастом 61 год.