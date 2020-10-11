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Жизнь

«В работу углубился»: пользователи соцсетей злорадствуют по поводу дорожного провала в Новоалтайске

11 октября в Новоалтайске под землю провалился автомобиль. Фотографии произошедшего во всю обсуждают пользователи соцсетей. И есть почему.

Дорожный провал в Новоалтайске.
Дорожный провал в Новоалтайске.
https://vk.com/incident22

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул» провал образовался около офиса компании «Новоалтайские тепловые сети».

А на автомобиле, который оказался в яме, передвигается местный директор. Хотя официального подтверждения этому нет.

Пользователи соцсетей написали по этому поводу массу комментариев.

«Есть же Бог на свете!», «Думаете, это Бог отреагировал из-под земли? Возможно, это иная организация заинтересовалась», «Он просто в работу углубился, а вы сразу злорадствовать», «Ничего страшного. Из зарплаты работников вычтут», — пишут люди.

Напомним, в сентябре суперпровал асфальта произошел в самом центре Барнаула.

Часть дороги на пересечении пр. Ленина и ул. Профинтерна рухнула из-за подмыва грунта после повреждения теплосети возрастом 61 год.

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