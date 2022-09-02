В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах открылось более 1000 школ

Всего по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова .

«1 сентября открыли свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую „Единой России“ поручил Президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы — не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей — появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное — это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», — отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. Например, в Карачаево-Черкесской Республике программа реализуется в 23 школах. В этом году заканчиваются работы в 18 образовательных учреждениях, ещё 5 зданий сдадут в 2023 году. В Новосибирской области в августе были сданы 10 школ, в Пензенской — 8, в Рязанской — 19. В Кизляре Республики Дагестан досрочно были завершены работы на двух объектах, в Твери одну школу сдали еще в июле, еще одну — в августе. Абсолютное большинство капитально отремонтированных зданий, где работы проводились в этом году, откроют свои двери 1 сентября.

«В Алтайском крае под контролем депутатов „Единой России“ и родительской общественности за два года будут отремонтированы 43 школы на 17 тысяч мест. В этом году работы завершатся в 33 школах, оставшиеся 10 будут капитально отремонтированы в 2023 году. Мы видим, что уже проделан огромный объем работ. Так, в Барнауле впервые капитально ремонтируются сразу семь школ: № 38, 50, 63, 75, 99, 110 и 130. Накануне мы побывали в школе № 38 вместе с главой города и увидели по-настоящему комплексный подход к созданию комфортных условий для детей и педагогов. Не отстают и сельские школы, пусть и не везде запланированы столь масштабные работы. К примеру, полностью завершен ремонт средней школы в селе Огни Усть-Калманского района. Там приведены в порядок внутренние помещения и отремонтирован пищеблок. Ремонт кровли полностью завершили в Поспелихинской школе № 3. Сейчас наша задача проследить, чтобы в тех школах, где продолжаются работы, ремонт не помешал учебному процессу», — рассказала координатор партийного проекта «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашёва.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.