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Жизнь

В районах Алтайского края резко по-осеннему похолодает

На Алтае осень постепенно вступает в свои права. Если в дневное время еще достаточно тепло, то ночью уже становится ощутимо прохладно.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

По прогнозам синоптиков, 12 августа в северо-восточных и предгорных районах ночью температура опустится до +5°С. В целом по краю в ночное время будет теплее и около +10…+15°С.

В ночные и утренние часы возможен туман.

Днем жителей региона вновь ожидает зной. В крае ожидается переменная облачность, без осадков и +25,+30°С. В Барнауле дождей также не ожидается. Ветер будет восточный 2−7 м/с. Температура ночью +10,+12°С, днем +25,+27°С.

Что в регионе с пожарами?

В Алтайском крае продлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. В западных районах присвоена наиболее высокий 5 класс горимости.

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