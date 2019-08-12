В районах Алтайского края резко по-осеннему похолодает

По прогнозам синоптиков, 12 августа в северо-восточных и предгорных районах ночью температура опустится до +5°С. В целом по краю в ночное время будет теплее и около +10…+15°С.
В ночные и утренние часы возможен туман.
Днем жителей региона вновь ожидает зной. В крае ожидается переменная облачность, без осадков и +25,+30°С. В Барнауле дождей также не ожидается. Ветер будет восточный 2−7 м/с. Температура ночью +10,+12°С, днем +25,+27°С.
Что в регионе с пожарами?
В Алтайском крае продлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. В западных районах присвоена наиболее высокий 5 класс горимости.
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