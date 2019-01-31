В районах края обсудили новый закон о сборе валежника, обеспечение населения древесиной и незаконные рубки

Главный вопрос повестки — незаконные рубки, способы их обнаружения и предупреждения. В районных администрациях высказали опасения по поводу вступление в силу закона о сборе валежника в лесу. По общему мнению, закон может привести к обратным последствиям — всплеску незаконных рубок и росту ущерба, нанесенного природе. Под видом сбора валежника начнут орудовать черные лесорубы и просто недобросовестные граждане, которые будут вырубать и вывозить древесину без учета лесоводственных требований.
Дмитрий Васильев,
глава Панкрушихинского района:
Нужно четко определить понятие валежника и процедуру его сбора. Мы хотим, чтобы был порядок. Как один из вариантов решения проблемы, обсуждалась возможность выделения отдельных подконтрольных участков для его сбора. Чтобы не было так: пособирал, где захотел, и попутно пару деревьев спилил. Должна быть ответственность за совершение неправомерных действий. Для этого нужна законодательная инициатива. Именно этим мы и планируем заняться совместно.
Также среди вариантов решения данной проблемы обсуждалась возможность совместного патрулирования лесов и усиление контроля за частными пилорамами.
Кроме этого, в ходе совещаний поднимались вопросы обеспечения населения древесиной и проблемы реализации закона № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края». В «Алтайлесе» подчеркнули, что обеспечение жителей древесиной — первоочередная задача компании. Руководители районов подтвердили, что нехватки в древесине нет.
Иван Дитц,
глава Тюменцевского района:
Этот процесс давно налажен. Все, кто по закону должен быть ею обеспечен, получают древесину в установленном порядке.
Главы районов отметили, что предприятия холдинга оказывают всевозможную помощь в решении социально-экономических вопросов.
Сергей Дятлов,
глава Крутихинского района:
Мы дорожим нашими партнерскими отношениями, сложившимися за долгие годы положительного совместного сотрудничества. Компания не отделяет работников предприятия от жителей района. Есть общее понимание существующих проблем, и по возможности, решаем их мы тоже вместе.
Денис Шубин,
директор по связям с государственными органами и общественностью ЛХК «Алтайлес»:
Совещания действительно были очень своевременными и плодотворными. По вопросу защиты лесов от незаконных рубок практика показывает, что на тех территориях, где налажено взаимодействие арендаторов, лесничеств и органов внутренних дел, порядка гораздо больше. Найти эффективные механизмы взаимодействия — наша главная задача на сегодняшний день. Кроме этого, для нас также очень важно, чтобы жители Алтайского края не испытывали трудностей с приобретением древесины для собственных нужд. Несмотря на утвержденный порядок ее получения, мы знаем, что в отдельных районах края с этим все же возникают проблемы. Поэтому просим всех, кто столкнулся со сложностями в получении дров или деловой древесины для личных целей, сообщать нам об этом по бесплатному телефону 8−800−700−20−67. Руководство компании рассматривает все жалобы, поступающие на линию, и принимает соответствующие оперативные меры.