В районе поселка Кирова Барнаулке поменяют русло

В поселке Кирова подрядчики по заказу мэрии возвращают Барнаулку в старое русло и укрепляют левый берег. Это нужно для того, чтобы у жителей не затопило дома во время весеннего паводка, а также поможет снизить уровень грунтовых вод, передают «Вести Алтай».