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Жизнь
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В районе поселка Кирова Барнаулке поменяют русло

В поселке Кирова подрядчики по заказу мэрии возвращают Барнаулку в старое русло и укрепляют левый берег. Это нужно для того, чтобы у жителей не затопило дома во время весеннего паводка, а также поможет снизить уровень грунтовых вод, передают «Вести Алтай».

Как Барнаулке меняют русло
Как Барнаулке меняют русло
"Вести Алтай"

Барнаулка поменяла русло весной 2018 года. Тогда она вышла из берегов и в опасности оказались станция Ползуново, Борзовая Заимка и посёлок Кирова. Кроме того, вода подмыла и разрушила дорогу. Чтобы такой сценарий не повторился, реку решили вернуть в старое русло.

Пойму углубят на два метра, очистят русло на протяжении почти 2 км, а также укрепят берега бутовым камнем и щебнем. Работы обходятся бюджету Барнаула в 6 млн рублей.

До 20 января в поселке запретили выходить на лед. В «запретной» зоне оказалась и известная на весь город ледяная горка «дедушки Славы». Власти пообещали барнаульцам и пенсионеру горку не трогать.

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