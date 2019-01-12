В районе поселка Кирова Барнаулке поменяют русло

Барнаулка поменяла русло весной 2018 года. Тогда она вышла из берегов и в опасности оказались станция Ползуново, Борзовая Заимка и посёлок Кирова. Кроме того, вода подмыла и разрушила дорогу. Чтобы такой сценарий не повторился, реку решили вернуть в старое русло.
Пойму углубят на два метра, очистят русло на протяжении почти 2 км, а также укрепят берега бутовым камнем и щебнем. Работы обходятся бюджету Барнаула в 6 млн рублей.
До 20 января в поселке запретили выходить на лед. В «запретной» зоне оказалась и известная на весь город ледяная горка «дедушки Славы». Власти пообещали барнаульцам и пенсионеру горку не трогать.