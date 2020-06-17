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Жизнь

В районной больнице в Алтайском крае произошла вспышка COVID-19

У 10 человек в Центральной районной больнице Михайловского района подтвердили коронавирус, пишет «Толк». В ЦРБ закрыли стационар, больных госпитализируют в больницу Волчихинского района.

Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
Алтайские медики на борьбе с коронавирусом.
https://www.instagram.com/minzdravalt/

Главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк рассказал, что зараженный пациент поступил по экстренной помощи. С ним работало отделение реанимации и отделение терапии, поэтому вирус распространился.

«Мы обследуем всех медиков и всех пациентов в стационаре», — сказал Бокк.

Пациентов с коронавирусом, которые были в удовлетворительном состоянии, выписали и наблюдают на дому. Остальных больных перевели в другие учреждения, «тяжелых» долечивают на месте.

Бокк уверяет, что врачи работают в полной экипировке — в специальных защитных костюмах.

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