В регионах отменяют парады Победы. Кремль отнесся с пониманием

Главы российских регионов могут самостоятельно принимать решения о проведении или отмене парадов Победы в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Авиация на Параде Победы в Москве, 2014 год.

И отметил, что что в Кремле с пониманием относятся к выбору губернаторов.

«Речь о тех самых спецполномочиях, которыми были наделены руководители регионов. И они реализуют эти полномочия, потому что губернаторам на местах виднее, как обстоят дела, какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заключил официальный представитель Кремля.

Из-за угрозы коронавируса парад Победы отменят в Челябинске, Якутске и перенесут в Пензенской области, пишет ura.ru. Также под вопросом остается проведение мероприятия в Свердловской области.

В Москве и в телевизоре

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на Красной Площади в Москве.

К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания.

В Кремле россиянам посоветовали посмотреть мероприятие по телевизору — так будет безопаснее, тем более что по ТВ парад всегда выглядит красочнее, отметил Песков.

24 июня объявлен выходным днем.