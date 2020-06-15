В регионах отменяют парады Победы. Кремль отнесся с пониманием

И отметил, что что в Кремле с пониманием относятся к выбору губернаторов.
«Речь о тех самых спецполномочиях, которыми были наделены руководители регионов. И они реализуют эти полномочия, потому что губернаторам на местах виднее, как обстоят дела, какие выстраивать прогнозы и принимать решения», — заключил официальный представитель Кремля.
Из-за угрозы коронавируса парад Победы отменят в Челябинске, Якутске и перенесут в Пензенской области, пишет ura.ru. Также под вопросом остается проведение мероприятия в Свердловской области.
В Москве и в телевизоре
В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на Красной Площади в Москве.
К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу COVID-19 и без признаков заболевания.
В Кремле россиянам посоветовали посмотреть мероприятие по телевизору — так будет безопаснее, тем более что по ТВ парад всегда выглядит красочнее, отметил Песков.
24 июня объявлен выходным днем.