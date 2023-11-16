В Республике Алтай дорогу перекрыли забором в районе Тавдинских пещер

«Такими темпами скоро продадут все горы Алтая и закроют проход для свободного посещения…», - заметил очевидец.
По словам автора публикации, некий частник выкупил землю и поставил на участке забор с охраной.
В Республике Алтай дорогу в районе Тавдинских пещер перекрыли сплошным забором, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
«Такими темпами скоро продадут все горы Алтая и закроют проход для свободного посещения…», - заметил очевидец.
По словам автора публикации, некий частник выкупил землю и поставил на участке забор с охраной.
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