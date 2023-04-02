В Республике Алтай ищут пенсионерку в бело-голубом пальто

Волонтеры ищут пропавшую Тамару Фефелову (Зубанину) в селе Усть-Муны в Майминском районе.
Пенсионерка вышла из дома 30 марта в неизвестном направлении и с тех пор не выходила на связь.
Приметы женщины: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Пенсионерка была одета в бело-голубое пальто, серые штаны, черные ботинки, серо-черную шапку.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, позвонить по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).
Ранее в Барнаул пропала 19-летняя девушка — Екатерина Огаркова.