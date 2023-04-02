2 апреля
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Жизнь

В Республике Алтай ищут пенсионерку в бело-голубом пальто

В Республике Алтай пропала 85-летняя женщина в бело-голубом пальто. Об этом сообщает «ЛизаАлерт».

Пропал человек.
Пропал человек.
altapress.ru

Волонтеры ищут пропавшую Тамару Фефелову (Зубанину) в селе Усть-Муны в Майминском районе.

Пенсионерка вышла из дома 30 марта в неизвестном направлении и с тех пор не выходила на связь.

Приметы женщины: рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Пенсионерка была одета в бело-голубое пальто, серые штаны, черные ботинки, серо-черную шапку.

Пропала 85-летняя пенсионерка
Пропала 85-летняя пенсионерка
ЛизаАлерт

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, позвонить по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).

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