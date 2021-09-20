В Республике Алтай лидируют ЕР и КПРФ на выборах в Госдуму

КПРФ набирает 30,69%, ЛДПР — 8,23%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,12%.
Менее 5% набрали несколько партий: «Новые люди» — 4,93%, «Партия пенсионеров» — 2,19%, «Коммунисты России» — 1,37%, «Российская партия свободы и справедливости» — 1,25%, «Зеленые» — 1,03%.
«"Яблоко» — 0,43%, «Партия роста» — 0,15%, «Гражданская платформа» — 0,08%, «Зеленая альтернатива» — 0,49%, «Родина» — 0,58%", — сообщили в ЦИК предварительные результаты.
Напомним, в Алтайском крае единороссы уже «празднуют победу» на выборах в АКЗС. При этом в заксобрании может появиться пятая фракция — «Коммунисты России».