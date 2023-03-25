В Республике Алтай появился зоопарк

В Республике Алтай на базе культурно-оздоровительного комплекса Карым появился зоопарк. Об этом сообщили в Россельхознадзоре региона.

Львы в зоопарке в Республике Алтай.

Зоопарк находится в Майминском районе. Сейчас там живут только львы, однако совсем скоро заселят снежных барсов и копытных животных.

Что касается лицензии, то новому зоопарку ее выдали накануне.

«На основании результатов успешно пройденной проверки <…> Россельхознадзором принято решение о выдаче „Карым“ лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке», — рассказали в ведомстве.

Тем временем в барнаульском зоопарке козлячий бэби-бум. Теперь в «Лесной сказке» целых 12 малышей — три козленка и девять козочек.