В Республике Алтай появился зоопарк

Зоопарк находится в Майминском районе. Сейчас там живут только львы, однако совсем скоро заселят снежных барсов и копытных животных.
Что касается лицензии, то новому зоопарку ее выдали накануне.
«На основании результатов успешно пройденной проверки <…> Россельхознадзором принято решение о выдаче „Карым“ лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке», — рассказали в ведомстве.
Тем временем в барнаульском зоопарке козлячий бэби-бум. Теперь в «Лесной сказке» целых 12 малышей — три козленка и девять козочек.