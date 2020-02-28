В Росгидромете заявили, что в России наступила ранняя весна

Весна пришла в центрально-европейский регион на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом пишут «РИА Новости».

«В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной», — сказал Варакин.

По его словам, на юге Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег.

Юрий Варакин,

руководитель ситуационного центра Росгидромета:

Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного. Весну также могут прочувствовать жители Приморского региона, там субтропики и температура выше нуля. Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры. Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло.

Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.