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Жизнь

В Росгидромете заявили, что в России наступила ранняя весна

Весна пришла в центрально-европейский регион на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом пишут «РИА Новости».

Весна. Белка.
Весна. Белка.
СС0

«В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной», — сказал Варакин.

По его словам, на юге Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег.

Юрий Варакин,
руководитель ситуационного центра Росгидромета:

Сроки прихода весны на европейской территории — это март, для Сибири — это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного.

Весну также могут прочувствовать жители Приморского региона, там субтропики и температура выше нуля. Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка — там уже стабильно положительные температуры. Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло.

Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.

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