В Росгвардии появится должность замполита

Глава федеральной службы Виктор Золотов уже подписал указ о создании военно-политического управления. К концу 2020 года в Росгвардии появятся замполиты, сообщает Интерфакс.

Управление займется морально-политическим воспитанием сотрудников Росгвардии. По словам официального представителя службы Валерия Грибакина, замполиты будут заниматься агитационно-пропагандистской работой, проводить психологические тренинги и развлекательные мероприятия. По мнению Грибакина, это поможет укрепить дисциплину.

До конца года в войсках введут должности заместителей командиров воинских частей, подразделений по военно-политической работе. Грибакин отметил, что правильно их будет называть не «политруками», а «замполитами».