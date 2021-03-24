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24 марта
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Жизнь
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В Росгвардии появится должность замполита

Глава федеральной службы Виктор Золотов уже подписал указ о создании военно-политического управления. К концу 2020 года в Росгвардии появятся замполиты, сообщает Интерфакс.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Управление займется морально-политическим воспитанием сотрудников Росгвардии. По словам официального представителя службы Валерия Грибакина, замполиты будут заниматься агитационно-пропагандистской работой, проводить психологические тренинги и развлекательные мероприятия. По мнению Грибакина, это поможет укрепить дисциплину.

До конца года в войсках введут должности заместителей командиров воинских частей, подразделений по военно-политической работе. Грибакин отметил, что правильно их будет называть не «политруками», а «замполитами».

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