Эксперты Роскачества объяснили, как правильно выбирать клубнику и землянику

Эксперты Роскачества полагают, что лучше всего выбирать отечественную ягоду, выращенную в естественных условиях. А вот в импортной может быть много антибиотиков.

Как выбрать клубнику?

По данным Роскачества, тепличное производство клубники в России развито плохо. Поэтому ее привозят из-за рубежа.

Импортную ягоду обычно обрабатывают антибиотиками. Как правило, это традиционные лекарства вроде пенициллина. Антибиотика используется очень мало — примерно 2−3 таблетки на одну тонну ягод. Это не приносит вреда здоровью человека, наоборот, вреднее не обрабатывать ничем. Наличие небольшого количества антибиотика на ягоде препятствует ускоренному размножению на ней бактерий с рук сборщиков, а также спор, попавших из воздуха.

Елизавета Тихонова,

агроном-садовод

Прежде всего, ягода, которую мы покупаем в магазинах, на рынках и выращиваем у себя в саду, — это не клубника, а особый вид земляники, если точнее — фрагария ананасная крупноплодная. Она случайным образом была выведена французским ботаником примерно 200 лет назад. Ее аромат схож с ананасным, отсюда и название. Сейчас существует множество различных сортов этого вида.

Лучшей клубникой все-таки является та, что выращена на садовых участках. В Алтайском крае на «уличных базарах» ее называют «викторией».

Как выбрать землянику?

Если все-таки вы покупаете землянику в магазине, то обратите внимание на следующие особенности:

1. Место произрастания. В летний сезон лучшая земляника — российская, выращенная под солнцем. Она созревает в пределах средней полосы или привезена южных краев России. Но не из Крыма, так как, по оценкам Роскачества, там это направление не так развито, есть проблемы с орошением, для возделывания земляники на этой территории пока что слишком сухо.

2.·Форма. В теплицах земляника выращивается в подвесных грядках, ягоды свисают вниз. Это может сказаться на их форме — они получаются более длинными и вытянутыми. Урожай земляники срезают ножницами, поэтому хвостик у ягод более длинный. У ягоды, выросшей на земле, форма будет более расширенная у основания, а хвостик — коротким.

3. Аромат. Земляника из теплицы почти не пахнет. Та же, которая выросла под солнцем, будет давать землянично-ананасный аромат.

4. Жесткость. Ягода не должна быть слишком мягкой — это признак болезни, но и не должна быть твердой. Оптимальный вариант — упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком. Если есть возможность попробовать перед покупкой — пробуйте.

5. Размер. Землянике, выращенной не в теплице, в принципе несвойственно быть крупной. Ее размер — 1,5−3 см в длину.

6. Цвет. Этот параметр зависит от сорта, нежели от способа выращивания. Если говорить о землянике, выращенной на солнце, то оттенок может иметь значение. Часто завозится земляника сорта «Зенга Зенгана» — она по цвету бордовая и хорошо подходит для варенья. Земляника более светлая больше подходит для еды. .