В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры на ноутбуке

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали интернет «небезопасным» и посоветовали пользователям не пренебрегать правилами цифровой гигиены. В том числе — устанавливать антивирусы и заклеивать микрофон и камеру, пишет «Российская газета».

Заклеивать микрофон и камеру необходимо вплоть до момента, пока они не понадобятся. Дело в том, что некоторые вирусы, попав в смартфон или ноутбук, способны активировать камеру или микрофон на устройстве.

По словам специалистов Роскачества, ценность может представлять даже информация, что пользователь ищет в интернете и какие фильмы смотрит.

Среди других рекомендаций — вовремя обновлять ПО, ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

В Роскачестве отмечают, что смартфоны в любом случае собирают данные о владельцах. В первую очередь это нужно для того, чтобы рекламировать нужные человеку товары и услуги.