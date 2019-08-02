В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры на ноутбуке

Заклеивать микрофон и камеру необходимо вплоть до момента, пока они не понадобятся. Дело в том, что некоторые вирусы, попав в смартфон или ноутбук, способны активировать камеру или микрофон на устройстве.
По словам специалистов Роскачества, ценность может представлять даже информация, что пользователь ищет в интернете и какие фильмы смотрит.
Среди других рекомендаций — вовремя обновлять ПО, ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
В Роскачестве отмечают, что смартфоны в любом случае собирают данные о владельцах. В первую очередь это нужно для того, чтобы рекламировать нужные человеку товары и услуги.