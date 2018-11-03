В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать зимнюю одежду

Специалисты Роскачества проанализировали современную зимнюю одежду и выдали свое заключение, как ее выбирать. Рекомендации размещены на сайте службы.

Роскачество рекомендовало выбирать куртки с пухом, если нужна максимально теплая и легкая одежда. Однако они отметили, что синтетический аналог практичнее в эксплуатации — он не вылазит через ткань и не сбивается в комки.

Чтобы куртка или другая верхняя одежда пропускала воздух и не давала телу потеть, следует выбирать современные мембранные ткани. В том числе предпочесть подкладку из натуральной ткани. Однако такой вариант будет дороже, предупреждают эксперты.

Лучше, если верхняя одежда будет на размер больше, отмечают в Роскачестве. Это убережет фурнитуру (лучше молния, чем пуговицы) от поломки и избавит владельца от дискомфорта.

Выбирая детский костюм, лучше предпочесть натуральные наполнители, которые реже вызывают аллергию. А также удостовериться, что на нем есть светоотражающие элементы.

Роскачество детально изучило зимнюю одежду, представленную в магазинах России. На своем сайте служба разместила подробное описание товаров разных брендов, распределив их по группам: повышенного качества, качественные, с нарушениями.