В Роскачестве рассказали, как выбрать и приготовить хороший шашлык

Специалисты Роскачества рассказали как выбрать полуфабрикаты шашлыка, об этом сообщают РИА Новост".

Отмечается, что предпочтение стоит отдавать мясу, упакованному на производстве — мясоперерабатывающем предприятии или мясокобинате, особенно, если шашлык не будет приготовлен сразу.

Специалисты обращают внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продуктов. Не стоит выбирать шашлык на основе «белых» соусов, например, на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается.

«Если вы маринуете мясо сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 °C до 4 °C. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 °C», — говорится в сообщении.

Рекомендуется обращать внимание на массу и размер шашлыка, структура мяса должна быть максимально однородной и плотной.

Самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, образующихся при горении.