В «Роскосмосе» показали, какие тренировки на выживание проводятся в пустыне

Условия задачи — космонавтам предстоит провести два дня в условиях раскаленной пустыни, куда приземлился специальный спускаемый аппарат.
Команда должна все это время провести под открытым небом, экономно расходуя остатки воды. Также космонавтам поставлены задачи: соорудить солнцезащитное укрытие, спрятать от солнца сублимированные продукты питания, развести их с водой, чтобы питаться, но это сократит запас самой воды.
В тренировочной сессии участвовали космонавты Константин Борисов, Кирилл Песков, Олег Платонов, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин.
По сообщению «Роскосмоса», испытание в пустыне прошло успешно.