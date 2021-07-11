В «Роскосмосе» показали, какие тренировки на выживание проводятся в пустыне

Госкорпорация «Роскосмос» на своей страничке в Instagram показала, как готовятся космонавты к выживанию в пустыне, в случае, если они туда приземлятся.

Условия задачи — космонавтам предстоит провести два дня в условиях раскаленной пустыни, куда приземлился специальный спускаемый аппарат.

Команда должна все это время провести под открытым небом, экономно расходуя остатки воды. Также космонавтам поставлены задачи: соорудить солнцезащитное укрытие, спрятать от солнца сублимированные продукты питания, развести их с водой, чтобы питаться, но это сократит запас самой воды.

В тренировочной сессии участвовали космонавты Константин Борисов, Кирилл Песков, Олег Платонов, Александр Горбунов, Алексей Зубрицкий и Александр Гребенкин.

По сообщению «Роскосмоса», испытание в пустыне прошло успешно.