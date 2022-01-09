В Роскосмосе пролили свет на опасный астероид, летящий на огромной скорости к Земле

Институт прикладной математики в прошлом году провел 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете, среди которых 339 — по астероиду Апофис. Отмечалось, что скорость Апофиса достигнет 7,42 км/с, а энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 Мт.

Как сообщают «Известия», результаты исследований были переданы «Роскосмосу» в 28 файлах, каждый из которых содержит набор измерений за ночь.

«Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

Кроме того, по данным компании, была получена информация о сближении с Землей нового астероида 2021 UL17, оно должно произойти 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.

Что еще летит к Земле

1 января газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида.

Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второй — 7482 YD48, в два раза больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.