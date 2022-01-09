В Роскосмосе пролили свет на опасный астероид, летящий на огромной скорости к Земле

Как сообщают «Известия», результаты исследований были переданы «Роскосмосу» в 28 файлах, каждый из которых содержит набор измерений за ночь.
«Результаты наблюдений уточнили параметры его орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближений с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.
Кроме того, по данным компании, была получена информация о сближении с Землей нового астероида 2021 UL17, оно должно произойти 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.
Что еще летит к Земле
1 января газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида.
Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второй — 7482 YD48, в два раза больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.