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Жизнь

В «Роскосмосе» считают, что Трамп решил завоевать другие планеты

Планы президента США Дональда Трампа по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят сотрудничеству, заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Также руководство госкорпорации выразило свое отношение к заявлению президента США об использовании ресурсов Луны.

Лунное затмение
Лунное затмение
СС0

Указ Трампа о праве США использовать ресурсы Луны можно трактовать как «попытки экспроприации космического пространства» и «планы по фактическому захвату территорий других планет», говорится в сообщении корпорации, пишут «Известия».

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах», — заявил Савельев.

По его словам, «все помнят, что из этого вышло».

Указ о небесных телах

6 апреля Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что американские граждане должны иметь право вести коммерческие исследования, добывать и использовать ресурсы в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Уникальное пространство

При этом космос рассматривается как юридически и физически уникальное пространство, которое США не считают всеобщим достоянием. Таким образом, Вашингтон не признает принятое в 1979 году Генассамблеей ООН соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, пишет «Газета.ру».

В документе утверждается, что исследование и использование спутника является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах мирового сообщества, а государства, занимающиеся исследованием Луны, должны сотрудничать и оказывать взаимопомощь друг другу.

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