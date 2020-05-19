В Роспотребнадзоре пояснили, когда смогут открыться для клиентов кинотеатры и спортзалы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда смогут возобновить работу российские кинотеатры и спортивные залы. Ответ чиновницы прозвучал в эфире телеканала «Россия 24».

Попова отметила, что открытие развлекательных заведений возможно лишь в том случае, когда в России пройдут все три этапа снижения карантинных мер, пишет РИА «Новости».

На первом этапе будут разрешены прогулки по двое и занятия спортом на улице. Но с соблюдением дистанционного режима.

На втором этапе возобновят работу все малые, средние и крупные магазины и заведения в сфере услуг.

На третьем — станут возможны любые прогулки, «к которым мы привыкли». Именно к окончанию третьего этапа посетителей смогут принять кинотеатры и спортзалы.

Назвать даже приблизительные даты всех трех этапов Попова не смогла. Она лишь отметила, что пандемия коронавируса в стране пока не ослабевает.

По данным на 18 мая, в России диагностирован коронавирус почти у 300 тыс. человек. Умерли 2722 пациента.