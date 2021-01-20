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Жизнь

В Роспотребнадзоре предупредили, что жителей многоэтажек скоро начнут атаковать тараканы

Активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, это связано с циклами размножения этих насекомых. И первая волна «нашествия» начнется в феврале, заявила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

Она пояснила, что тараканы откладывают яйца во влажных местах и среднее время развития яиц составляет примерно три месяца. Таким образом, массовое разведение насекомых придется на февраль и повторится летом, сообщает радио Sputnik.

Для того чтобы защитить жилье от неприятных «гостей», Рославцева рекомендует перекрыть им доступ в квартиру, для чего необходимо поставить сеточки на окошки вентиляции в ванной и на кухне, куда теплолюбивые и водолюбивые тараканы приходят в первую очередь.

Если же избежать проникновения прусаков не удалось, для борьбы с ними лучше использовать пищевые приманки, а не инсектициды, пишет News.ru.

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