В Роспотребнадзоре предупредили, что жителей многоэтажек скоро начнут атаковать тараканы

Активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, это связано с циклами размножения этих насекомых. И первая волна «нашествия» начнется в феврале, заявила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Она пояснила, что тараканы откладывают яйца во влажных местах и среднее время развития яиц составляет примерно три месяца. Таким образом, массовое разведение насекомых придется на февраль и повторится летом, сообщает радио Sputnik.

Для того чтобы защитить жилье от неприятных «гостей», Рославцева рекомендует перекрыть им доступ в квартиру, для чего необходимо поставить сеточки на окошки вентиляции в ванной и на кухне, куда теплолюбивые и водолюбивые тараканы приходят в первую очередь.

Если же избежать проникновения прусаков не удалось, для борьбы с ними лучше использовать пищевые приманки, а не инсектициды, пишет News.ru.