В Роспотребнадзоре рассказали, когда снимут запреты из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, пишут Ведомости.

Основными критериями для снятия ограничений станут три параметра: коэффициент распространения, доля свободных коек и охват населения тестированием на коронавирус. Смягчения возможны только при позитивных изменениях по всем трем направлениям.

Снятие и смягчение мер в регионах начнутся, когда коэффициент распространения снизится до показателя 1 (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции); количество свободных коек для пациентов увеличится до половины от имеющихся, а охват тестированием — до 70 человек на 100 000 человек.

При дальнейшем положительном изменении региональные власти могут переходить от первого этапа ко второму и третьему. На втором этапе коэффициент распространения заболевания должен упасть до 0,8 и ниже, на третьем — стать менее 0,5.

Охват тестированием на коронавирус для второго этапа должен составить не менее 90 человек на 100 000, для третьего — 110 на 100 000.

Отмечается, что период выхода из режима ограничений будет индивидуальным для каждого региона. При принятии решений губернаторы будут учитывать смертность, долю населения, уже имеющую иммунитет, а также заболеваемость внебольничными пневмониями. В случае ухудшения ситуации ограничения могут быть введены снова.

Напомним, на первом этапе снятия ограничений разрешат прогулки и занятия спортом на улице, (не более двух человек вместе), откроются небольшие магазины и компании из сферы услуг. На втором этапе откроются магазины большей площади и некоторые образовательные организации. На третьем — все магазины и компании из сферы услуг без ограничений, рестораны, кафе, гостиницы, все образовательные организации, парки и скверы.