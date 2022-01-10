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Жизнь

В Роспотребнадзоре заявили о быстром распространении ковида среди детей

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции эксперты видят среди детей, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Как она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», это объясняется тем, что среди детей уровень иммунитета от коронавируса крайне низкий.

«Именно в этих группах, группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение», — сказала Руженцова.

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказывал, что наиболее тяжело болеют коронавирусом дети до года и подростки, а также дети с врожденными пороками или соматической сопутствующей хронической патологией.

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