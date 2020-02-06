В Россети Сибирь открывается «Школа технического руководителя»

Новый образовательный проект компании начинает работать 17 февраля 2020 года. Это плановая работа компании с кадровым резервом, который был сформирован осенью 2019 года.

Прием заявок от специалистов в кадровый резерв стартовал в марте, в августе прошли отборочные туры. А в ноябре из полутора сотен специалистов были отобраны три десятка резервистов на должности мастера управления электрическими сетями, начальника района электрических сетей, диспетчера и столько же наставников, которые будут помогать резервистам и контролировать их работу. В их числе — четыре сотрудника Алтайского филиала компании.

Задача проекта — выявление и развитие перспективных молодых людей, обладающих высоким потенциалом и мотивацией к профессиональному и карьерному росту, развитию компании, а также готовых к переезду. При отборе кандидатов в кадровый резерв учитывались следующие параметры: высшее или среднее профессиональное образование в области энергетики, опыт работы от года до пяти лет (в зависимости от должности), возраст — не старше 36 лет.

17−19 февраля в рамках «Школы технического руководителя» пройдет обучение для наставников. А 16−20 марта состоится первый образовательный модуль для резервистов. Обучение пройдет в очной форме, в Красноярске, на базе Сибирского корпоративного энергетического учебного центра. В программе — развитие профессиональных, управленческих и цифровых компетенций. Еще три модуля пройдут до конца года: в мае, октябре и декабре. Для закрепления полученных знаний также планируется межмодульная работа, тренинги и стажировки.

Резервисты уже успели поработать с наставниками и сформировали индивидуальные планы развития. Все они готовы приступить к обучению по специально разработанной модульной программе: осваивать разработку проектов, учиться управлять финансами, получать инструменты управления персоналом, погружаться в цифровую трансформацию, научиться грамотно выстраивать коммуникации и осваивать базовый управленческий цикл.

По результатам обучения будет составлен персональный рейтинг кадрового резерва. Победители могут рассчитывать на подъем по карьерной лестнице.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).