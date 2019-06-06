Сибирячка сама потушила пожар в многоэтажке и спасла ребёнка

Жительница Новосибирска Елена Стихина спасла из задымленной квартиры ребенка и предотвратила крупный пожар, сообщает МЧС. Благодаря решительности и отваге женщины пожар обошелся без жертв и не принял угрожающих размеров, — отмечает пресс-служба.

Как сообщает ведомство, ЧП произошло днем 30 мая в пятиэтажном доме в Кировском районе. Елене Стихиной из дома позвонила дочь и рассказала о запахе гари в их квартире на пятом этаже. Женщина побежала домой.

«Уже поднимаясь, в подъезде, на третьем этаже, я заметила дым и приоткрытую входную дверь, заглянула, а мне навстречу стена дыма, стала кричать, но никто не отзывался, — цитирует пресс-служба слова женщины. — Не знаю, что меня сподвигло, но я дальше двинулась в этот дым, закрыв лицо пиджаком. Тут появился маленький ребенок и сразу же скрылся в дыму, я за ним, а он от меня убегает опять в дальнюю комнату, стала вновь звать. Когда увидела мальчика, взяла его за руку и увела из квартиры».

В МЧС пояснили, что Стихина — «старшая по подъезду», и знает, как действовать в нештатных ситуациях. Но с пожаром она столкнулась впервые. После спасения ребенка женщина сообщила о возгорании соседям, вызвала пожарных и снова вернулась в квартиру, где стала поливать водой тлеющий диван. Вместе с одной из соседок ей удалось ликвидировать возгорание еще до приезда пожарных.

Ребенок, которого оставили дома без присмотра, не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за детской шалости с огнем.

«Дочь кричала с балкона о возникшем пожаре, но никто не отреагировал. Еще один ребенок с четвертого этажа ходил по подъезду, стучал в двери, одну открыли, но его словам о дыме взрослые не придали значения и закрыли дверь. Я шокирована этой ситуацией», — добавила Стихина.