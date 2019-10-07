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Жизнь

В России будут производить 40-градусный яблочный напиток

В 2020 году в Ставропольском крае хотят возобновить производство кальвадоса — крепкого яблочного напитка, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника производственной лаборатории винзавода «Прасковейское» Наталью Алимову.

Дым и яблоко.
Дым и яблоко.
СС0

Сообщается, что кальвадос производили на заводе около 10 лет назад, а затем переориентировались на коньяк. Оборудование для переработки яблок планируют купить уже в 2019 году.

Чтобы получить 40-градусный кальвадос, яблоки нужно переработать в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев.

На прилавках готовый кальвадос должен появиться в 2021 году.

«Прасковейское» — одно из крупнейших винодельческих предприятий Ставрополья. Его визитная карточка — коньячное производство.

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