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26 марта
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Жизнь

В России будут штрафовать нарушителей карантина

Лиц, которые не хотят добровольно соблюдать положенный карантин из-за коронавируса, в ближайшее время начнут штрафовать, пишут РИА Новости.

Медицинская маска, карантин.
Медицинская маска, карантин.
CC0

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

На заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимость подобных мер очевидна.

Накануне в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина.

Нарушителю может грозить штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.

По последним данным ВОЗ, COVID-19 в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

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