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Жизнь

В России фиксируют тревожную тенденцию смертности от алкоголя и психозов

В 2020 году в рост смертности внес вклад не только коронавирус, но и алкоголь и психические расстройства, следует из данных Росстата, которые приводит РБК.

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек, следует из данных Росстата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47,4 тыс. человек.

При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48,7 тыс. человек.

Что еще влияет на смертность

Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

В 2020 году Росстат насчитал 24,1 тыс. человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% — 19,4 тыс. Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом.

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