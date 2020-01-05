Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В России хотят изменить возраст вступления в брак

Российский Кабмин в декабря 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст. Министры также планируют уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия, пишет ТАСС.

Свадьба, невеста.
Свадьба, невеста.
CC0

Изменения планируют внести в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Новый законопроект вступит в силу в феврале 2021 года.

Подробности о правках в законе не уточняются, но СМИ полагают, что речь пойдет не о повышении, а о снижении брачного возраста.

По данным Росстата, сегодня российские невесты предпочитают выходить замуж в 25−34 года. Восемь лет назад женами становились 18−24-летние девушки. Помимо этого, увеличилось количество женщин, выходящих замуж после 35 лет.

При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет, пишут РИА Новости.

Эксперты также отмечают, что многие пары предпочитают и вовсе жить без штампа в паспорте — в прошедшем году количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость