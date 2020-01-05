В России хотят изменить возраст вступления в брак

Изменения планируют внести в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Новый законопроект вступит в силу в феврале 2021 года.
Подробности о правках в законе не уточняются, но СМИ полагают, что речь пойдет не о повышении, а о снижении брачного возраста.
По данным Росстата, сегодня российские невесты предпочитают выходить замуж в 25−34 года. Восемь лет назад женами становились 18−24-летние девушки. Помимо этого, увеличилось количество женщин, выходящих замуж после 35 лет.
При этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться с 25 до 34 лет, пишут РИА Новости.
Эксперты также отмечают, что многие пары предпочитают и вовсе жить без штампа в паспорте — в прошедшем году количество браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года.