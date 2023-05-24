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Жизнь

В России хотят начать штрафовать за шум днем

В России предлагают ввести штраф за нарушение тишины в дневное время. Об этом сообщают "Известия".

Тишина.
Тишина.
СС0

В документе отмечается, что вопрос о соблюдении тишины в дневное время стал актуален после пандемии коронавируса. Значительная часть россиян перешла на удаленный режим работы и находятся в квартире круглосуточно.

В настоящее время проект нового КоАП РФ предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00.

Авторы законопроекта указывают на то, что в 2022 году было составлено 95,8 тыс. протоколов за излишний шум. В общей сумме россияне заплатили штрафы на сумму 78,3 млн рублей.

На данный момент похожее решение реализовано в Москве. Там запрещено проводить ремонтные работы с с 13:00 до 15:00. Однако это не касается новостроек.

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