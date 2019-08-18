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Жизнь

В России хотят начислять штрафы за перекуры на работе с помощью «калькулятора потерь»

Министерство здравоохранения предлагает работодателям вводить штрафные санкции для курильщиков и поощрять некурящих сотрудников. Это, якобы, снизит материальные издержки, связанные с пагубной привычкой.

Курение.
Курение.
Анна Зайкова

Как сообщает РБК, свое предложение минздрав закрепил в программе «Укрепление общественного здоровья».

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.



С помощью «калькулятора потерь» можно рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от курения.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

Для реализации этой практики работодателю советуют изучить долю затрат на табак в размере зарплаты, краткосрочное и долгосрочное влияние курения на индивидуальную производительность, а также определить объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

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