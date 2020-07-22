В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров, чтобы «перепродавать»

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров, пишут « Известия ».

С такой инициативой председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обратился к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности кабмина Денису Тихонову.

Согласно инициативе, взамен одинокие пенсионеры получат пожизненное содержание — фонд будет выплачивать рентные платежи, пополняясь за счет взносов претендентов на жилплощадь, которая должна освободиться после смерти собственника.

Шелищ пояснил свою идею — сегодня многие россияне, которые имеют небольшой доход, не могут приобрести собственное жилье, а в это же время одинокие пенсионеры страдают от недостатка средств. Они могли бы помочь друг другу.

«Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья — квартира или частный дом — пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — отметил он.

Чем раньше заключат договор, тем меньший платеж будет получать пенсионер, и наоборот — чем меньше осталось жить, тем крупнее сумма. К слову, очередность получения квартир будут определять именно суммой взносов.

Пенсионерка. CC0

Размер взносов будут определять исходя из возможностей претендента на жилье. Вероятно, он составит 20−50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, полагает автор инициативы.

При выплате необходимой суммы «покупателю» на выбор предложат жилплощадь по определенной стоимости. После перечисления всех средств плательщик получит уже свободную квартиру из фонда.

«Основное преимущество схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», — подчеркнул Шелищ.

По мнению экспертов, такой вариант вполне может работать, поскольку действующие сегодня схемы по содержанию стариков в обмен на их жилье часто оборачиваются криминалом.

Кроме того, участие государства может повысить доверие к таким сделкам. Однако придется обеспечить полный контроль над госфондом.

Напомним, в 2017 году в Госдуму внесли законопроект, предлагающий оформлять исключительно через нотариуса сделки с жильем, принадлежащим одиноким пожилым людям.