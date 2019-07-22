В России хотят усложнить получение охотничьего билета

В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии, пишет РИА «Новости».

В ведомстве считают, что установленные правила — формальная процедура и не гарантируют получения минимальных знаний и навыков, которые требуются для охоты.

Поэтому Минприроды разработало проект поправок, усложняющих процедуру получения охотничьего билета. Сейчас его дорабатывают в соответствии с замечаниями федеральных органов исполнительной власти.

Теперь россиянам придется подтверждать знание требований охотминимума, включающего основы биологии диких животных, правила охоты и техники безопасности.

Сейчас получить билет может любой дееспособный гражданин, не имеющий непогашенной судимости за совершение умышленного преступления. При этом достаточно лишь расписки об ознакомлении с требованиями охотминимума.