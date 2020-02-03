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Жизнь

В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказании для шумных соседей и ввести штрафы, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов законопроекта.

Тишина.
Тишина.
СС0

Член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова сообщила изданию, что уже разработали соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс.

Из документа следует, что в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Наказание для нарушителей составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут выписать, если человек нарушил закон более двух раз в месяц.

В поправках сказано, что нарушением тишины не будут считать звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека». Речь идет о крике ребенка, звук шагов при обычной ходьбе и прочем.

Эксперты заявили, что в настоящее время федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.

Напомним, с 10 января 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В нем указано, что нарушать покой соседей нельзя с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно. В выходные и праздничные дни на час дольше — до 9:00.

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