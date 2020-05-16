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Жизнь

В России хотят ввести новое пособие для покупки масок и перчаток

Национальный родительский комитет предложил ввести в России специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса, пишет RT

«Я думаю, что это объективное предложение для нуждающихся семей — выделять дополнительную помощь», — заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, если нет особых требований к маскам, то есть они не установлены тем или иным регионом, то, вероятно, их можно шить самостоятельно или покупать многоразовую.

«Если же это запрещено, тогда да, те регионы, которые вводят такой режим, должны подумать и выделить из бюджета соответствующие средства для особо нуждающихся граждан, не имеющих возможности приобретать средства защиты», — сказала Бессараб.

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