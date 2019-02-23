В России хотят запретить держать дома медведей и ядовитых пауков

Минприроды РФ предложило запретить держать в домашних условиях некоторых животных. В список попали крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие, пишет ТАСС. Это дополнение к закону о запрете жестокого обращения с животными.

В список попали:

крупные хищные животные , которые во взрослом состоянии весят более 20 кг ( включая представителей медвежьих и крупных кошачьих);

которые во взрослом состоянии весят более 20 кг включая представителей медвежьих и крупных кошачьих); ядовитые животные , которые опасны для человека ( пауки , скорпионы);

которые опасны для человека пауки скорпионы); морские млекопитающие;

крупные животные , для которых сложно создать приемлемые условия обитания.

Однако могут быть и исключения. Например, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного. Кроме того, если животных приобрели до 1 января 2020, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.