В России хотят запретить держать дома медведей и ядовитых пауков

В список попали:
- крупные хищные животные, которые во взрослом состоянии весят более 20 кг (включая представителей медвежьих и крупных кошачьих);
- ядовитые животные, которые опасны для человека (пауки, скорпионы);
- морские млекопитающие;
- крупные животные, для которых сложно создать приемлемые условия обитания.
Однако могут быть и исключения. Например, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного. Кроме того, если животных приобрели до 1 января 2020, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.