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Жизнь

В России хотят запретить держать дома медведей и ядовитых пауков

Минприроды РФ предложило запретить держать в домашних условиях некоторых животных. В список попали крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие, пишет ТАСС. Это дополнение к закону о запрете жестокого обращения с животными.

В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом.
vk.com/zoo_22

В список попали:

  • крупные хищные животные, которые во взрослом состоянии весят более 20 кг (включая представителей медвежьих и крупных кошачьих);
  • ядовитые животные, которые опасны для человека (пауки, скорпионы);
  • морские млекопитающие;
  • крупные животные, для которых сложно создать приемлемые условия обитания.

Однако могут быть и исключения. Например, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного. Кроме того, если животных приобрели до 1 января 2020, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

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