В России хотят запретить производство крафтового пива: правда или фейк

Крафтовое пиво производят частные пивоварни мелкими партиями по собственным рецептам. Такого понятия действительно нет в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в январе 2021 года.
В документе прописаны только 4 вида продукции: это пиво, пиво пшеничное (на пшеничном солоде), пиво специальное (с добавками) и пивные напитки (не крепче семи градусов и с долей пива не менее 40%), уточняет «Медуза».
По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, так как понятие крафтового пива не закреплено в официальных документах, то никак не может быть запрещено, пишет kommersant.ru.
В Союзе российских пивоваров заявили: документ никак не повлияет на производство крафтового пива, сообщает rns.online. В зависимости от рецептуры, этот продукт вписывается в разные категории пива, описанные регламентом.