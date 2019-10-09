В России хотят запретить производство крафтового пива: правда или фейк

В России могут перестать производить крафтовое пиво: такую информацию опубликовал RT со ссылкой на Росстандарт. Якобы это может произойти из-за нового регламента ЕАЭС, где не обозначены нормы для крафтового пива, а значит, его производство окажется вне закона. Altapress.ru разобрался, правда ли это, и что по по этому поводу думают эксперты.

Крафтовое пиво производят частные пивоварни мелкими партиями по собственным рецептам. Такого понятия действительно нет в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в январе 2021 года.

В документе прописаны только 4 вида продукции: это пиво, пиво пшеничное (на пшеничном солоде), пиво специальное (с добавками) и пивные напитки (не крепче семи градусов и с долей пива не менее 40%), уточняет «Медуза».

Пиво. Бокал СС0

По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, так как понятие крафтового пива не закреплено в официальных документах, то никак не может быть запрещено, пишет kommersant.ru.

В Союзе российских пивоваров заявили: документ никак не повлияет на производство крафтового пива, сообщает rns.online. В зависимости от рецептуры, этот продукт вписывается в разные категории пива, описанные регламентом.