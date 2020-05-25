В России из-за коронавируса и брезгливости может снизиться рождаемость

По мнению экспертов, рождаемость в стране может снизиться. Как минимум потому, что неуверенность в завтрашнем дне оказывает негативное влияние.
«Самая главная проблема, которая может повлиять, — это возможность потери работы и заработка. Новые меры социальной поддержки семей с детьми направлены на профилактику рисков и могли бы переломить ситуацию в противоположную сторону», — отметил гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
Он уверен, что сейчас важно принять дополнительные меры поддержки беременных, чтобы обеспечить им социальные и материальные гарантии.
Эксперты подчеркнули, что положение многих многодетных сейчас ухудшилось. Поэтому меры их поддержки должны носить универсальный характер, также следует избавить их от необходимости подтверждать нуждаемость целой кучей документов.
Социальный психолог Алексей Рощин уверен, что пандемия негативно отразится на рождаемости.
И дело даже не в том, что женщины будут бояться рожать детей из-за неуверенности в будущем, подчеркнул эксперт.
«Детей станет меньше и потому, что люди будут меньше заниматься сексом. Эта эпидемия повышает уровень брезгливости в обществе и недоверия к телу. И это отразится на парах, которые уже есть, и, самое главное, на парах, которые могут возникнуть. Люди станут меньше знакомиться, будут бояться… как мужчины, так и женщины», — обрисовал Рощин ближайшее будущее.
По его словам, психологи и раньше отмечали снижение интереса к сексу, а сейчас и вовсе предпочитаемым для многих вариантом станет виртуальное «волшебство».
Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае стали чаще жениться и реже разводиться.