В России из-за коронавируса и брезгливости может снизиться рождаемость

Эпидемия коронавируса и экономический кризис не лучшим образом скажутся на рождаемости в России, пишет URA.RU .

По мнению экспертов, рождаемость в стране может снизиться. Как минимум потому, что неуверенность в завтрашнем дне оказывает негативное влияние.

«Самая главная проблема, которая может повлиять, — это возможность потери работы и заработка. Новые меры социальной поддержки семей с детьми направлены на профилактику рисков и могли бы переломить ситуацию в противоположную сторону», — отметил гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Он уверен, что сейчас важно принять дополнительные меры поддержки беременных, чтобы обеспечить им социальные и материальные гарантии.

Эксперты подчеркнули, что положение многих многодетных сейчас ухудшилось. Поэтому меры их поддержки должны носить универсальный характер, также следует избавить их от необходимости подтверждать нуждаемость целой кучей документов.

Мужчина и женщина. СС0

Социальный психолог Алексей Рощин уверен, что пандемия негативно отразится на рождаемости.

И дело даже не в том, что женщины будут бояться рожать детей из-за неуверенности в будущем, подчеркнул эксперт.

«Детей станет меньше и потому, что люди будут меньше заниматься сексом. Эта эпидемия повышает уровень брезгливости в обществе и недоверия к телу. И это отразится на парах, которые уже есть, и, самое главное, на парах, которые могут возникнуть. Люди станут меньше знакомиться, будут бояться… как мужчины, так и женщины», — обрисовал Рощин ближайшее будущее.

По его словам, психологи и раньше отмечали снижение интереса к сексу, а сейчас и вовсе предпочитаемым для многих вариантом станет виртуальное «волшебство».

Напомним, ранее стало известно, что в Алтайском крае стали чаще жениться и реже разводиться.