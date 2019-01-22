В России медики тестируют устройство, которое позволит писать на компьютере силой мысли

В российских реабилитационных центрах тестируют устройство, которое позволит людям, пережившим инсульт, набирать на компьютере тексты усилием мысли. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы «НейроНет» Александр Семенов.

По словам Семенова, устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Человек, использующий разработку, может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора.

При помощи устройства пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также в интернете.

Разработка уже получила премию CES Asia как один из самых перспективных продуктов. Весной ученые планируют представить проект на конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention в Англии.

Александр Семенов не исключает, что в будущем устройство можно будет применять в промышленности и в индустрии развлечений.