В России медики тестируют устройство, которое позволит писать на компьютере силой мысли

По словам Семенова, устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Человек, использующий разработку, может набирать текст, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора.
При помощи устройства пациенты могут общаться с людьми, находящимися рядом, а также в интернете.
Разработка уже получила премию CES Asia как один из самых перспективных продуктов. Весной ученые планируют представить проект на конференции по нейротехнологиям European Neuro Convention в Англии.
Александр Семенов не исключает, что в будущем устройство можно будет применять в промышленности и в индустрии развлечений.