В России могут появиться COVID-паспорта

В 2021 году в России могут ввести ковидные паспорта. Они могут быть использованы как при устройстве на работу, так и во время туристических поездок.

В ковидном паспорте могут указываться данные о том, болел ли его владелец коронавирусом, прошел ли он вакцинацию, пишет РИА «Новости».



Выступивший экспертом в этом вопросе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает введение ковидного паспорта во всем мире «делом неизбежным». По его мнению, мир будет жить дальше, развивать экономику, выстраивать международные отношения, путешествовать только с наличием этого документа.

«Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но через год уже никто не будет задавать вопросы. Факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому такие паспорта станут частью нашей жизни в следующем году», — добавил он.

Напомним, что некоторые страны, например Испания, уже начали ужесточать контроль при приеме на работу. Без справки о прохождении вакцинации сделать это невозможно.