Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 января -22°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В России могут появиться COVID-паспорта

В 2021 году в России могут ввести ковидные паспорта. Они могут быть использованы как при устройстве на работу, так и во время туристических поездок.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

В ковидном паспорте могут указываться данные о том, болел ли его владелец коронавирусом, прошел ли он вакцинацию, пишет РИА «Новости».

Выступивший экспертом в этом вопросе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает введение ковидного паспорта во всем мире «делом неизбежным». По его мнению, мир будет жить дальше, развивать экономику, выстраивать международные отношения, путешествовать только с наличием этого документа.

«Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но через год уже никто не будет задавать вопросы. Факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому такие паспорта станут частью нашей жизни в следующем году», — добавил он.

Напомним, что некоторые страны, например Испания, уже начали ужесточать контроль при приеме на работу. Без справки о прохождении вакцинации сделать это невозможно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость