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Жизнь

В России могут появиться монеты в 50 рублей

В Центробанке не исключили возможность возврата 50-рублевой монеты. Регулятор внимательно следит за ситуацией, сказал в интервью «Газете.Ru» заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Монеты.
Монеты.
Открытые источники в Интернете

В вопросе выпуска монеты есть как аргументы «за», так и «против», сказал Демиденко.

За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи.

«Тем не менее, при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20−30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — признался чиновник.

Если окажется, что есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то такое решение будет принято, сказал Владимир Демиденко.

Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992—1997 годах, добавляет РБК. Они перестали быть законным платежным средством в 1999 году.

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