В России могут появиться монеты в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты есть как аргументы «за», так и «против», сказал Демиденко.

За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи.

«Тем не менее, при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20−30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — признался чиновник.