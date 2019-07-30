Blablacar могут заблокировать в России

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и другие популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишут « Известия » со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров.

Общероссийское объединение пассажиров создало черный список из 229 сайтов, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В список вошли BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.

Письмо с инициативой и черным списком направили в Госдуму 25 июля. Там сообщили, что предложение будут обсуждать на осенней сессии.

Эксперты предупредили, что появление механизма блокировки сервисов создаст риск монополизации рынка, что приведет к подорожанию билетов.