Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Blablacar могут заблокировать в России

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar и другие популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишут «Известия» со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров.

Отремонтированный Чуйский тракт.
Отремонтированный Чуйский тракт.
uprdoraltay.ru

Общероссийское объединение пассажиров создало черный список из 229 сайтов, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В список вошли BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.

Письмо с инициативой и черным списком направили в Госдуму 25 июля. Там сообщили, что предложение будут обсуждать на осенней сессии.

Эксперты предупредили, что появление механизма блокировки сервисов создаст риск монополизации рынка, что приведет к подорожанию билетов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость