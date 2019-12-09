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Жизнь

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития РФ предложило запретить взыскание долгов с пенсий, сообщает «Российская газета». Однако разработанные поправки не планируется распространять на задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления и уплате штрафа.

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

В настоящее время в правительственную комиссию РФ направлены два законопроекта, связанных с регулированием взыскания долгов с граждан.

Первым документов предлагается запретить взыскание долгов со страховых пенсий россиян и пополнить список «неприкосновенных» доходов целым рядом пенсий. В их числе страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия.

При этом отмечается, что поправки не будут распространены на задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, уплате административного и судебного штрафа.

Второй проект закона предполагает, что при взыскании долгов с зарплаты всегда должен оставаться прожиточный минимум.

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